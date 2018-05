später lesen Polizei Einbrecher scheitern in Trier-Quint Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben erfolglos versucht, am Montag, 7. Mai, zwischen 14 und 15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koblenzer Straße in Trier-Quint einzubrechen. Der Mieter hatte seine Wohnung nur für kurze Zeit verlassen. Als er nach Hause kam stellte er Beschädigungen an der Wohnungstür fest. Offenbar hatte ein bisher unbekannter Täter versucht, in die Wohnung einzubrechen.