später lesen Polizei Einbrecher stehlen Bargeld und Lebensmittel Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte Täter sind laut Polizei am Mittwoch in der Zeit zwischen 0.45 und 10.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Trier-Pfalzel eingebrochen. Ihre Beute: ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe.