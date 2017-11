später lesen Einbrecher stehlen Fernseher Teilen

Trier (red) Unbekannte sind in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Luxemburger Straße in Trier eingebrochen. Zwischen dem 14. und 25. November gelangten sie ins Gebäude und hebelten die Wohnungstür auf oder brachen den Schließzylinder ab.