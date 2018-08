später lesen Polizei Einbrecher stehlen Geld und Spielkonsole FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein schwerer Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus in Trier beschäftigt die Kriminalpolizei. Wie diese mitteilte, sind vermutlich am späten Freitagabend, 17. August, bisher unbekannte Täter zwischen 17.30 und 01.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Im Avelertal in Trier eingebrochen.