Unbekannte haben sich am Dienstag, 23. Januar, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Seizstraße verschafft. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen sie in dem Haus zwei Wohnungstüren auf und entwendeten Bargeld. Eine dritte Wohnungstür hielt dem Aufbruchsversuch stand. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 5 und 15 Uhr. Hinweise nimmt die die Kripo Trier entgegen, Telefon 0651/9779-2254 oder 9779-2290.