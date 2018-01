Unbekannte haben bei einem Einbruch in Trier-Nord Schmuck aus einer Wohnung gestohlen.

Unklar ist laut Polizei, wie die Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner Straße eingedrungen sind. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Bewohnerin ihre Wohnung am Freitagvormittag gegen 11 Uhr verlassen. Am frühen Abend stellte die Frau fest, dass Schmuck aus ihrer Wohnung entwendet worden war.Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2252 oder 9779-2290.

(red)