Unbekannte Täter haben die Abwesenheit der Mieter eines Hauses in der Peter-Schroeder-Straße in Trier-West zum Einbruch ausgenutzt. Am 2. Januar, zwischen 13.50 und 18.35 Uhr, sind sie in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen. (red)