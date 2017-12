später lesen Kriminalität Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Beamte der Polizeiinspektion Trier haben am frühen Samstagmorgen einen 27-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Wohnhaus einbrechen zu wollen. Ein Zeuge hatte ihn bei der Tat ertappt und festgehalten. Der mutmaßliche Täter wurde noch am gleichen Tag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt.