Polizei Einbrecher randalieren FOTO: TV / Frank Göbel

Unbekannte Diebe sind laut Polizei am Samstag, 19. Mai, zwischen 5.45 Uhr und 6.15 Uhr in die Gasträume der sogenannten Erlebnis-Gastronomie am Trierer Stockplatz eingedrungen. Der Club steht kurz vor der Eröffnung. Bisher sei nicht geklärt, wie sich die Eindringlinge Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft hätten. Die Diebe hätten sich in den Gast­räumen an Getränken bedient und eine Shisha gestohlen. Bevor sie das Weite gesucht hätten, hätten sie einen kleinen Kühlschrank, gefüllt mit Energy-Drinks, aus einem Fenster auf den Stockplatz geworfen. Nach Hinweisen an die Polizei soll hierbei eine Passantin verletzt worden sein.