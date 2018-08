später lesen Verkehr Einspurige Fahrbahn: Stadtwerke reparieren Wasserrohrbuch am Pacelliufer Teilen

(red) Für die Reparatur eines Wasserrohrbruchs am Pacelliufer auf Höhe Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt muss eine der beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Der Verkehr wird einspurig an der Baugrube vorbei geleitet.