Die Anfang 2018 gestartete Verkehrsumfrage der Stadt Trier in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden geht jetzt in die Schlussphase: Noch bis Ende Januar werden Haushalte, die mittels einer Zufallsstichprobe ausgewählt wurden, zu ihrem allgemeinen Verkehrsverhalten und über die an einem bestimmten Stichtag zurückgelegten Wege befragt.