(red) In Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und der Universität Trier findet am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Trierer Stadtbibliothek am Weberbach ein Literaturgespräch zu aktuellen englischsprachigen Romanen, welche 2018 in ihrer deutschen Übersetzung erschienen sind, statt.