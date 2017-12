später lesen Konzert Ensemble für Alte Musik in St. Paulin Teilen

Am zweiten Adventsonntag, 10. Dezember, spielt der Spielkreis für Alte Musik unter der Leitung von Brigitte Unterrainer Werke von Guillaume, Dufay, William Byrd, Michael Altenburg, und anderen. Ein besonderes Klangerlebnis bieten die Musiker mit alten Instrumenten wie Schalmei, Pommer und Laute. Volker Krebs spielt die Orgel. Am dritten Sonntag im Advent, 17. Dezember, erklingen Werke alter Meister für Blockflöte und Orgel mit Elisabeth Kretschmann und Antje Gerteis (Blockflöten) und Volker Krebs (Orgel). Die Predigtreihe greift in diesem ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief auf: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. (1 Kor 13, 13)“. Pfarrer Joachim Waldorf wird in der Abendmesse seine Predigt auf das Wort Hoffnung ausrichten. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 18.15 Uhr mit der musikalischen Einstimmung in der barocken Basilika St. Paulin in Trier (Balthasar-Neumann-Straße).