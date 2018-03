Entdeckungsreise für Kinder im Stadtmuseum

Wie sieht ein Gemälde durch die Augen einer Fliege aus? Ist ein Maulwurf wirklich blind? Im Kreativkurs am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr im Stadtmuseum basteln die Kinder Tiermasken, durch die sie die Ausstellung aus ungewohnten Blickwinkel entdecken können. Jedes Kind darf berichten, was es sieht. Gemeinsam wird so aus den einzelnen Erzählungen die komplette Beschreibung eines Kunstwerks. Die Eltern dürfen bei dem Rundgang aktiv mitmachen. Die Führung ist für Kinder kostenlos, Eltern zahlen einen Euro. Materialkosten: 2,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung bis zum 23. Januar ist erforderlich unter museumspaedagogik@trier.de oder Telefon 0651/718-1452.