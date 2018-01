Der KV Ruwer reist durch die Zeit

Das Publikum feiert eine närrisch-karnevalistische Verbeugung vor den 80er Jahren.

r Der Karnevalsverein Ruwer begibt sich in dieser Session auf eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre. Besonders interessant ist das aus der Sicht eines Kindes, wie es sich in der Büttenrede des zwölfjährigen Leon zeigt, der Mama und Papa dabei beobachtet, wie sie schwarze Plastikscheiben aus dem Keller holen und dazu „rumwackeln“.

Auch die übrigen Darbietungen bei der Premiere hatten Klasse, von der Minigarde bis hin zu Männerballett und der Showtanzgruppe des KVR. Abgeschlossen wurde der schwungvolle Abend mit der Liveband Et quant Orchester und DJ Fritz. Ruwer ist nicht nur eine Zeitreise wert.

Mit 240 Zuschauern war die Sitzung ausverkauft

Mitwirkende und Ablauf: Partyalarm; Minigarde, Büttenrede Leon (mit zwöf Jahren bereits in der dritten Saison in der Bütt), Jugendgarde, Büttenrede Barbara (Silke Shoppingqueen), Tanz Kim, Tanz Helena, Büttenrede Thomas „Hausmeister“, Frauengruppe Männerballett, Showtanzgruppe KV Ruwer.

FOTO: Hans Krämer / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: Hans Krämer / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: Hans Krämer / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: Hans Krämer / Medienhaus Trierischer Volksfreund

(hk)