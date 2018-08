Erster Elektrobus ab Oktober in Trier unterwegs

Der Bus soll zunächst allerdings nicht auf einer Berglinie eingesetzt werden, sondern in der Talstadt. Dadurch sei der Energieverbrauch so gering, dass die Batterie des Busses nur nachts aufgeladen werden müsse, erklärte Leibe. Das anfängliche Vorhaben, den Elektrobus zuerst auf einer Bergstrecke einzusetzen – etwa hoch zur Universität – und die neue Technik so quasi einem Stresstest zu unterziehen, hätten die Stadtwerke ad acta gelegt. Die Batterie müsste dann mehrfach am Tag nachgeladen werden, erläuterte Leibe, „und das geht auch auf Kosten der Lebenszeit des Akkus“.

Die Stadtwerke haben insgesamt drei Busse bei der Firma Sileo bestellt. Die Firma mit Sitz in Braunschweig und Salzgitter stellt nach eigenen Angaben „serienreife Elektrobusse für den öffentlichen Personennahverkehr“ her mit „vollbatterieelektrischem Antriebssystem“. Laut Oberbürgermeister Leibe arbeite Sileo mit Zulieferern aus Europa und nicht aus China zusammen. „Es sind also Busse mit europäischer Technik“, betonte Leibe.

Der städtische Verkehrsbetrieb der Stadtwerke hatte bereits im Februar 2016 drei dieser Elektrobusse für insgesamt 1,7 Millionen Euro bei der Firma bestellt. Nach einem Großfeuer im Sileo-Werk in Salzgitter im August 2017 gab es allerdings starke Produktionsverzögerungen. „Deswegen konnten die Busse bislang noch nicht geliefert werden“, sagte Leibe. Die 4000 Quadratmeter große Produktionshalle des Werks war komplett ausgebrannt. Auch Verwaltungsgebäude waren in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandschaden lag im zweistelligen Millionenbereich.

Wann die beiden weiteren bestellten Elektrobusse geliefert werden können, steht noch nicht fest.

Auch im Rathaus stellt die Stadtverwaltung auf E-Mobilität um. Grundsätzlich gilt, dass Fahrzeuge, die neu angeschafft werden – etwa für das Ordnungsamt – E-Autos sein müssen. „Müssen aus bestimmten Gründen – etwa bei Fahrzeugen für die Feuerwehr – doch noch Fahrzeuge mit herkömmlichen Antrieb angeschafft werden, muss dass gesondert beantragt werden“, sagte Leibe.