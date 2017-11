später lesen Es weihnachtet im Raphaelshaus Teilen

Trier (red) Der Caritasverband Trier lädt ein zum Adventsbasar am Samstag, 25. November, im Raphaelshaus in der Peter-Friedhofen-Straße 31. Von 13 bis 17 Uhr können die Gäste an den Ständen schmökern, an denen viele Artikel verkauft werden, die die Betreuten in der Ergotherapie im Laufe des Jahres hergestellt haben. Zu kaufen gibt es auch Adventskränze und selbst gebackene Plätzchen.