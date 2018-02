Essen auf dem Herd angebrannt - Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus

Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr am Dienstagabend in Trier ausrücken, um verrauchte Wohnungen zu lüften. Die Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen waren die Anwohner der Häuser durch Rauchmelder alarmiert geworden, so der Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Im ersten Fall wurde die Feuerwehr kurz nach 18 Uhr zu einem Brand in der Güterstraße alarmiert. Offenbar brennendes Öl auf dem Herd habe eine Dunstabzugshaube in Brand gesetzt, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Trier am Abend mitteilte. Gefahr habe nicht bestanden, bei Eintreffen der Löschzüge hatten Anwohner des Mehrfamilienhauses das Feuer mit einem eigenen Feuerlöscher erstickt. Die Feuerwehr lüftete die verrauchte Wohnung. Weil die Kücheneinrichtung durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden war, könnte der Schaden geschätzt 10.000 Euro betragen, so der Sprecher.

Nach dem Brand klagte die Bewohner der betroffenen Wohnung über Unwohlsein, sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Löschzüge der Wache 1 und 2 und der Löschzug Olewig sowie ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr.

Zwei Stunden später eilten der Löschzug Ruwer sowie erneute die Löschzüge der Wache 1 und 2 in die Ruwerer Straße. Auch hier war Essen auf dem Herd angebrannt. Die alarmierte Feuerwehr lüftete die betreffende Wohnung. Der Sachschaden sei gering. Sie brachte zudem den älteren Bewohner vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus.

(mc)