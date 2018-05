später lesen Konzert Esther Bejarano singt in Trierer Herz-Jesu-Kirche Teilen

Die Nelson-Mandela-Realschule plus hat erfolgreich am Projekt Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage teilgenommen. Die Schulgemeinschaft hat sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt ausgesprochen. Zu diesem Anlass wird im Rahmen der Feierlichkeiten am Dienstag, 8. Mai, ein Konzert mit der Patin der Schule, der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano & Microphone Mafia stattfinden. Die Veranstaltung in der Herz-Jesu-Kirche in der Friedrich-Wilhelm-Straße beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr.