() Die Europa-Union, Kreisverband Trier, die Deutsch-Französischen Gesellschaft Trier und die Volkshochschule Trier laden zu einem Vortrag für Montag, 22. Januar, um 18.30 Uhr in die Volkshochschule am Domfreihof ein. Professor Joachim Schild spricht zu dem Thema: „Europapolitischer Aufbruch nach den Wahlen in Frankreich und Deutschland“.