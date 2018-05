Jobmesse zu Berufen im Ausland

Das Team des European Employment Services (Eures) der Agentur für Arbeit Trier lädt am Mittwoch, 9. Mai, zum European Job Day nach Trier. Zwischen 13 und 18 Uhr haben im ERA-Conference Center (Metzer Allee 4) Interessierte kostenlos die Möglichkeit, sich über die Stellensuche im benachbarten Ausland zu informieren und mit personalsuchenden Firmen in Kontakt zu treten. Unter dem Motto „Aus der Großregion für die Großregion“ bringt die Jobmesse Unternehmen, Grenzpendler und Netzwerkpartner der öffentlichen Verwaltungen zusammen. 30 Aussteller werden vor Ort sein.

Nicola Spieles vom Eures-Team der Arbeitsagentur erläutert: „In Zeiten des Fachkräftemangels in vielen Branchen ist es unser Ziel, Unternehmen und Arbeitsuchende über Ländergrenzen hinweg zusammenzubringen. Die Messe bietet die Plattform, um sich zu informieren und Jobangebote zu erhalten.“ Sie und ihre Kollegen werden ebenfalls da sein, um bei allen Fragen rund um die Themen Arbeiten im Ausland und Grenzpendeln zu informieren.

Ergänzend zu den Angeboten wird es ein Programm mit Vorträgen geben. Eures-Berater Daniel Dorawa erläuterte, dass sie mit Referenten verschiedener Institutionen rechnen. Die Fachvorträge würden Auskünfte zu wichtigen Themen rund um das Arbeiten in der Großregion geben – von der richtigen Bewerbungsstrategie bis hin zur Rente.“ Ebenfalls warten auf die Zuhörer Informationen zu „Arbeiten in Luxemburg“, „Arbeiten 4.0 in der Großregion“ und vieles mehr. „Alle Besucher sind eingeladen, sich einen oder alle Vorträge anzuhören“, so Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Die Liste aller Vorträge und weitere Infos sind unter www.europeanjobdays.eu/trier einzusehen. Individuelle Fragen klärt das Team im Vorfeld der Veranstaltung unter 0651/2053003 oder per Mail an Trier.EURES@arbeitsagentur.de