Evensong in der Konstantin-Basilika

Ein Evensong (gesungener Abendgottesdienst nach dem liturgischen Vorbild der anglikanischen Kirche) beginnt am Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika). Liturg ist Pfarrer Reinhard Müller. Musikalisch wird der Evensong gestaltet vom Trierer Bachchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer sowie Klauspeter Bungert an der Eule-Orgel. Es werden Werke für Chor und Orgel sowie a-cappella-Musik von Johann Sebastian Bach, Gottfried August Homilius, Albert Becker, Sir Charles Villiers Stanford und Ola Gjeilo zu hören sein. Seit dem Jahr 2016 feiert die Evangelische Kirchengemeinde Trier jeweils am letzten Freitag des Monats um 19 Uhr in der Konstantin-Basilika in ökumenischer Weite diese Andachtsform.