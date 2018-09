Noch viel höher als der Mount Everest (Bilder)

Als Ulrich Rose mit getapten Beinen - die Namen der bekannten KCNQ2-Kinder in Deutschland mit Edding auf dem linken Schienbein vermerkt - um 8.30 Uhr am Samstag auf sein Profi-Mountainbike stieg, war ihm die Anspannung anzumerken. 32-mal hatte er im Rahmen seiner wochenlangen Vorbereitungen die 1000 Meter des Kuhwegs bereits einmal an einem Stück bewältigt. Dass die doppelte Distanz möglich sein würde, glaubte er zwar fest. Ein leiser Zweifel blieb dennoch, besonders im Bezug auf das selbst gesetzte Zeitlimit von elf Stunden. „Ich bin froh, dass es endlich losgeht“, gab er dann auch zu und machte sich unter dem Applaus der zu dieser frühen Stunde nur wenigen Zuschauer auf die bis zu 25 Prozent steile Steigung hinauf auf den Markusberg.

Dort, beim Wendepunkt, warteten zumindest in den ersten vier Stunden dieses langen Tages seine Frau Tanja und Sohn Benni (5), um ihn aufzumuntern. „Ich bin zu schnell“, rief er ihnen bei der fünften Runde zu. „Wenn ich so weiterfahre, bin ich in neun Stunden fertig.“

Dass die Acht-Minuten-Runden nicht von Dauer sein würden, wusste er aber selbst. Und so fehlte am späten Vormittag tatsächlich ein wenig der Motivationsschub durch Zuschauer an der Strecke, um das Tempo so hoch zu halten. Doch spätestens als Clown Lolek auf dem Festgelände nahe der Kirche Christ König um die Mittagszeit den Reigen der Live-Darbietungen einläutete, herrschte an Zuspruch auch an der Strecke nur noch wenig Mangel.

„Was Ulrich da leistet, ist unvorstellbar“, betonte der auch von der Resonanz begeisterte Christian Bethge. Der Vater des an der Generkerkrankung KCNQ2 erkrankten Sepp (2) ist Vorsitzender des Vereins, der ein weltweites Selbsthilfenetz für die Eltern der meist mit heftigen epileptischen Anfällen und starken Entwicklungsstörungen betroffenen Kinder aufbauen will.

Sechs betroffene Familien waren aus ganz Deutschland, Belgien und Tschechien gekommen, um bei dem sportlichen und gesellschaftlichen Event dabei zu sein. Vor allem aber war für sie das Ziel, sich untereinander auszutauschen. „Was die Familie Bethge da auf die Beine gestellt hat, ist toll“, lobte nicht nur Michaela Weberpals, die mit ihrem Mann Frank und dem kleinen Korbinian (4) aus Regensburg angereist waren. Auch Jana und Marek Juran freuten sich über die Begeisterung rund um die Veranstaltung. „Vor allem wichtig für uns ist aber die Inspiration und der Austausch mit den anderen Eltern“, sagte die Mutter von Jachyn (1). Die Familie war mehr als 1000 Kilometer aus dem Osten Tchechiens nach Trier gekommen.

An der Strecke ging der Lautpegel immer dann hoch, wenn Ulrich Rose mit einem Affenzahn und angesichts der Dauerbeanspruchung quitschenden Bremsen den Berg heruntergerauscht kam, danach in kleinster Übersetzung das 25 Prozent steile Stück bis zur ersten Kurve hinaufkurbelte und dabei stets darauf achten musste, dass nicht das Vorderrad vom Boden abhob.

So näherte sich die Nummernfolge, die nach jeder Runde im Startbereich geändert wurde, unablässig der 62. Nach acht Stunden im Sattel und martialischer Dauerbelastung war Ulrich Rose die Anstrengung deutlich anzusehen. Dennoch nutzte er das bewusste Spiel in Gesten und Mimik mit dem Publikum, um sich selbst zu motivieren.

Schrecksekunde dann am Ende von Runde 58. Rose steigt vom Rad ab und umarmt den verblüfften Sebastian Bethge. Doch es ist nicht die befürchtete Aufgabe. „Ich habe jetzt 8848 Höhenmeter auf dem Tacho. Aber ich mache die fehlenden Runden noch voll“, sprach’s und radelte wieder in den Steilhang.

Als um 18.20 Uhr dann die letzte Runde unter dem Jubel von Hunderten Zuschauern bewältigt war, gab es kein Halten mehr. Weniger als elf Stunden für 124,6 Kilometer und 9549 Höhenmeter. 10:34:14 Stunden Fahrtzeit. Das Everesting 2018 war geglückt.