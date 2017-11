Tankstelle Georg Brauweiler Konz

Berichten über den bevorstehenden Bürgerentscheid zur Aral-Tankstelle in der Trierer Ostallee:



Mir ist fast das Brötchen im Hals stecken geblieben: Da wird ein Bürgerentscheid über eine Tankstelle beziehungsweise Alkoholverkaufsstelle in der Ostallee durchgeführt, nur damit eine Gruppe von Alkis oder andere (?)ihren Suchtbedarf auch nach Ladenschluss noch befriedigen kann?

Nun komme ich nicht aus Trier und mische mich in andersstädtische Angelegenheiten ein, aber Kraftstoff tankt der Trierer doch in der Regel in Luxemburg oder kann ihn auch in der knapp 1,5 Kilometer entfernten Esso-Tankstelle auf der Kaiserstraße zwischen Neustraße und Hindenburgstraße (neben natürlich auch anderen Artikeln des täglichen Bedarfes) erwerben. Für mich ist das falsch verstandene Basisdemokratie, zumal bei all den diesbezüglichen Diskussionen hin und her und kreuz und quer übersehen wird, dass dieses ganze Theater etwa 200 000 Euro kosten soll. Gibt es wirklich keine sinnvolleren Projekte in Trier, die es im Sinne der Allgemeinheit zu unterstützen gilt? Macht die Tanke zu, und fertig is'.

Georg Brauweiler

Konz