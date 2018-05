Feier und Infotag an der Cüppers-Schule

Als überregionales Förder- und Beratungszentrum Hören und Kommunikation präsentiert sich die Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule im Rahmen ihrer Sommerfeste auch als Treffpunkt und Infobörse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Hörschädigung. Am Samstag, 26. Mai, gibt es von 11 bis 18 Uhr Informationen rund um die Beratungsstelle für Pädagogische Audiologie, die Frühförderung für Hörgeschädigte, die Schule am Trimmelter Hof sowie die Unterstützungsangebote in Regelschulen der Region Trier. Mit Aufführungen feiert die Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule ihr Schulfest und das 30-jährige Bestehen des Schulgebäudes am Trimmelter Hof. Der Unterstufenchor präsentiert um 11 Uhr mit Tarforster Grundschülern das Musical „Kunterbunt“. Ab 12.30 Uhr gibt es eine Darbietung der Zirkus-AG (Turnhalle). Ab 14.30 Uhr präsentiert die Theater-AG die Collage „Marx ante Portas“. Cindy Klink präsentiert ab 15.30 Uhr Songs in Gebärdensprache. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.