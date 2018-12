Das Bildungsbündnis feiert ein Lesefest im Kurfürstlichen Palais. red

(red) Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer waren 150 Kinder und Jugendliche vom Trierer Bildungsbündnis „Kultur macht stark“ in das Kurfürstliche Palais der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier gekommen, um im feierlichen Rahmen ihre Geschichten als Ergebnis der Bildungsbündnisse 2018 zum Thema „Unterwegs mit dem Lesetroll“ und „Ferien mit dem Lesetroll“ vorzustellen.

Autorenpatin Hanna Jansen und Malte Blümke vom Friedrich-Bödecker-Kreis überreichten dem ADD-Präsidenten Thomas Linnertz, Barbara Stahl von der Nikolaus-Koch-Stiftung, Ruth Nohl vom Jugendtreff Ehrang-Quint, Schulleiter Andreas Gehendges und Tina Laux vom Friedrich-Spee-Gymnasium und den Kindern und deren Eltern die ersten druckfrischen Exemplare des neuen Buches „Wörterwelten-Autorenpatenschaften“.

Das Projekt „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wird vom Bundesministerium für Forschung und Bildung und der Nikolaus-Koch-Stiftung unterstützt. In dem Bildungsbündnis 2018 hatten sich das Trierer Friedrich-Spee-Gymnasium, der Jugendtreff Ehrang Quint und der Friedrich-Bödecker-Kreis zusammengeschlossen.

In zahlreichen Schreibwerkstätten mit den Patenautoren Hanna Jansen, Uschi Flacke, Niklas Schütte und Gisela Kalow hatten die Kinder und Jugendlichen des Bildungsbündnisses Gelegenheit, Kultur und Literatur durch Profis näher kennenzulernen und ihre kreativen Ideen in eigenen literarischen Kunstwerken umzusetzen. Hanna Jansen zeigte mit der Projektgruppe des Friedrich-Spee-Gymnasiums in einer szenischen Lesung zu dem selbst verfassten Troll-Roman, zu welchen anspruchsvollen Texten das Bildungsbündnis die teilnehmenden Kinder motivieren konnte. Die Projektgruppe des Jugendtreff Ehrang-Quint stellte ihren Troll-Comic von dem Ausflug des Lesetrolls Skimper durch Ehrang vor.