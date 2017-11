Feuerwehr fällt elf Meter hohen Tannenbaum

(ian) Die er Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Nahe der er Ostallee am Alleencenter stand ein elf Meter hoher Tannenbaum direkt an der Straße gefährlich schief und drohte umzukippen. Laut Angaben der Feuerwehr sollte der Baum zunächst gesichert und befestigt werden. Doch der Baum stand so schief und der Wind wehte so stark, dass die Feuerwehrleute die Gefahr für Fußgänger und Autofahrer lieber gleich beherzt beseitigten: Sie fällten den Baum und schafften ihn aus dem Weg. Die Arbeiten dauerten insgesamt etwa eine halbe Stunde. In dieser Zeit war die Ostallee teilweise gesperrt.

TV-Foto: Agentur Siko