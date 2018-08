später lesen Blaulicht Feuerwehr löscht Schmorbrand Teilen

Twittern

Teilen



Wegen des Schmorbrands an einer Rauchschutztür in der Max-Plank-Straße ist ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier am MIttwochnachmittag ausgerückt. Niemand wurde bei dem Brand verletzt.