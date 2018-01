Im Rahmen des Projekts „Wenn Gedanken wie Seifenblasen zerplatzen – Kindern Demenz erklären“, welches in Kooperation des Demenzzentrums/Schwerpunkt-BeKo mit den Kindergärten St. Bonifatius und Herz-Jesu und der AWO Senioreneinrichtung Härenwies durchgeführt wurde, wurden Vorschulkinder zu Themen Alter und Demenz auf spielerische, kindgerechte Art an zehn Vormittagen unterrichtet.

Nach den Schulungen trafen die Kinder regelmäßig mit den älteren Menschen im AWO-Seniorenheim Härenwies oder im Demenzzentrum zusammen und gestalteten gemeinsame kreative Vor- und Nachmittage. Eine Mitarbeiterin von medien&bildung.com hat das Projekt filmisch begleitet. So ist ein Kurzfilm entstanden. Er zeigt auf eindrucksvolle Art, dass schon Vorschulkinder durch ihre Unbefangenheit in der Lage sind, sich dem Thema „Demenz“ altersentsprechend und für sie verstehbar zu nähern. Eine entsprechende Haltung Personen mit Demenz gegenüber möglichst schon in jungen Jahren zu entwickeln, ist nach Aussage der Projektleiter essentiell, soll die „Inklusion“ dieser Menschen nicht nur eine bloße Worthülse bleiben. Entsprechend können die Kinder ein Sprachrohr und wichtige Transporteure einer wertschätzenden Haltung in den Alltag ihrer Familien unter dem Blickwinkel der Ressourcen erkrankter Menschen sein.

Der Film wird im Rahmen einer Premierenfeier am Mittwoch, 7. Februar, 17 Uhr, im Kino Broadway, Paulinstraße gezeigt. Anmeldungen beim Demenzzentrum e.V., Telefon 0651/4604747 oder per Mail: info@demenzzentrum-trier.de