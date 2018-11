Filscher Ortsbeirat fördert Vereine und Projekte

Je 15 412 Euro erhält der Filscher Rat 2019 und 2020 von der Stadt aus dem Topf Ortsteilbudget.

Im Einzelnen wird das Geld im Jahr 2019 so verteilt (die Zahlen in Klammern sind die Beträge für 2020. Gibt es keine Klammer-Zahl, erfolgt die abschließende Förderung in 2019; Beträge ab 1000 Euro): Ergänzung des Mehrzweckraums in der Kita 3000 Euro (2500 Euro), Bestuhlung Kulturscheune 2000 Euro (2000 Euro), Sanierung von Spielplätzen, Bolzplatz und Bouleplatz 2100 Euro (3900 Euro), Wegeplatten im Bereich Urnenfeld auf dem Friedhof 2000 Euro, Bänke, Infotafel am Saar-Hunsrück Steig 1000 Euro (1000 Euro), Anschaffung von zwei Defibrillatoren 1400 Euro, Zuschüsse an Vereine zur Brauchtumspflege 1000 Euro (1000 Euro), Aufstellung von Bänken und Schautafel im Neubaugebiet BU 13/14, 1312 Euro (2500 Euro), Fahnenmasten im Neubaugebiet (1412 Euro).