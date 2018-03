Das Finanzamt Trier, Hubert Neuerburg Straße 1, hat in den Karnevalstagen geänderte Öffnungszeiten: Donnerstag, 8. Februar, 8 bis 10:30 Uhr; Rosenmontag, 12. Februar, ganztägig geschlossen. Am Freitag, 9. Februar, ist das Service Center wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Dienstag, 13. Februar, von 8 bis 16 Uhr. Am Freitag, 16. Februar, ist das Finanzamt wegen einer betriebsinternen Veranstaltung ganztägig geschlossen.