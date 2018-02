Steuerhinterzieher haben es immer schwerer – Finanzamt Trier stellt Jahresbericht vor

„Wir leben in einem Grenzgebiet und die Grenze zu Luxemburg lädt immer noch viele Steuerhinterzieher dazu ein, ihr Vermögen nicht in Deutschland angemessen zu versteuern. Doch das wird in Zukunft immer schwerer“, sagt der neue Vorsteher des Finanzamts Trier bei der Vorstellung des Jahresberichts. Insgesamt war das Steuereinkommen der Behörde in der Region Trier mit 1,326 Milliarden Euro im vergangenen Jahr etwa sieben Millionen Euro höher als noch 2016.