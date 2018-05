später lesen Konzert Fischer und Jung spielen Theater in der Tufa Teilen

(red) Das Fischer & Jung Theater „Innen 20, außen ranzig“ beschäftigt sich am Freitag, 11. Mai, um 20 Uhr in der Tufa mit der Frage: „Was macht man mit Mitte 40, in der Mitte des Lebens?“. Fischer & Jung sind ein Comedy-Duo, das seit der Gründung im Jahre 2004 in über 300 Theatern deutschlandweit aufgetreten und vielerorts zu einem Dauerbrenner geworden ist.