Fit für die Bütt: TV verlost Buch mit Tipps für Karnevalisten

Zur Person

Eigentlich ist Marco Ringel (40) Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus in Trier, außerdem Autor zahlreicher Fach- und Schulbücher. Seit 2010 gibt er Seminare für Karnevalsrhetorik. Sein erstes Buch zu diesem Thema ist am 11.11.2017 erschienen beim Knischetzky-Verlag und heißt „Fit für die Bütt“. Innerhalb von drei Wochen war die erste Auflage von 600 Stück verkauft.