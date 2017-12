Ausstellung: Handwerkerinnen zeigen es den Männern

Eine Ausstellung in der Berufsbildenden Schule zeigt ungewöhnliche Frauen, die Mut zur Selbstständigkeit machen.

Wie heißt eigentlich ein weiblicher Zimmermann? Frauen als Chefinnen im Handwerk sorgen oftmals für Überraschung und kritische Blicke. Jeanette Spanier, Geschäftsführerin vom Gerüstbauunternehmen Moselcopter, erzählt amüsiert: „Ich weiß noch, als ich damals auf den Beginn meines Meisterkurses wartete und ein Mann zur Tür hereinkam. Als er mich sah, fragte er verwundert: Ich dachte, das wäre der Meisterkurs?“ Sie ist einer der vielen Gäste auf der Auftaktveranstaltung der „Roadshow“.

Die multimediale Ausstellung „Meine Zukunft: Chefin im Handwerk“ tourt seit 2011 durch ganz Deutschland und soll junge Frauen dazu ermutigt, den Weg in das männlich dominierte Handwerk zu wagen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat sie ins Leben gerufen. Nun können sie alle Interessierten in der Eingangshalle der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier sehen.

Sechs erfolgreiche Handwerkerinnen aus ganz Deutschland berichten in Videos und auf Plakaten von ihren Karrieren, wie sie erfolgreich geworden sind und wer junge Frauen bei der Unternehmensgründung unterstützt. Eine der sechs Powerfrauen ist die gebürtige Türkin Birsel Altan. Sie machte über Umwege in Deutschland ihr Fachabitur und studierte Bauingenieurswesen und Wirtschaftsingenieurwesen. 2008 traute sie sich, ihren eigenen Betrieb zu gründen und hat mittlerweile unter anderem die griechische Botschaft in Berlin gebaut. Katharina Barley, Bundesfamilienministerin, sagt zur Ausstellung: „Wir wollen vor allem Mut machen und Vorbilder schaffen.“ Das sei wichtig, denn in dieser Männerwelt brauche man, laut Jeanette Spanier, ein „hartes Fell“. Sie habe auch schon Mitarbeiter kündigen müssen, die sie als Chefin nicht akzeptiert hätten.

Dieser fehlende Respekt sei sicherlich eine der Ursachen dafür, dass momentan nur 25 Prozent der Gründungen im Handwerk auf Frauen zurückgehen, obwohl diese laut Katharina Barley oftmals während der Ausbildung bessere Noten erzielten. Auch der Frauenanteil bei den Meisterprüfungen beträgt nur 22 Prozent. Sie sieht die Ursache in geringen Quoten auch in der Politik: „Wir haben jahrelang das falsche Signal gesendet, dass alle studieren sollten und dabei vergessen, wie wichtig und ehrlich zum Beispiel Handwerksberufe sind.“ Jeanette Spanier rät jungen Gründerinnen: „Lasst euch nicht entmutigen, geht euren eigenen Weg.“

Wie wichtig Frauen auch für die Führungspositionen im Handwerk sind, betont Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier auf der Veranstaltung mit den Worten: „Ohne Frauen läuft im Handwerk gar nichts“.