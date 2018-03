Freiwillige für ein archäologisches Jahr gesucht

Das Landesmuseum bietet drei jungen Leuten einen Einblick in seine Arbeit.

(red) Ein Jahr lang auf archäologischen Ausgrabungen mitarbeiten, dabei Verantwortung tragen und die eigenen Stärken kennenlernen – das muss für junge Leute kein Traum bleiben. Zum 1. April besetzt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in der Außenstelle Trier der Direktion Landesarchäologie wieder drei Plätze im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur im Grabungsdienst.