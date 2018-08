später lesen Benefiz Benefizturnier für verunglückten Trierer FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Für den Schwimmer, der am Sonntag in der Mosel ertrunken ist, veranstaltet der SV Alemannia Trier am Samstag, 4. August, ein Fußballturnier im Moselstadion. Der Erlös kommt seiner Familie zugute. Sarah Enzweiler