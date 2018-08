Gemeinsam für die Kirche im Bistum Trier und ihre Zukunft beten: Dazu lädt Bischof Stephan Ackermann ein. Welt und Kirche befänden sich in Zeiten des Wandels – darauf habe die Synode im Bistum versucht, Antworten zu finden.

Derzeit befinde sie sich in der Umsetzungsphase und damit in einer Zeit des geistlichen Aufbruchs, die auch ein Umdenken erfordere. Starten wird die Gebetsinitiative am Samstag, 18. August, am Gedenktag der heiligen Helena, um 17 Uhr in der Helenenkrypta mit einer Stillen Anbetung vor der Vesper um 18 Uhr, der Weihbischof Franz Josef Gebert vorsteht.