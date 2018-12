Christel Aretz berichtet über ihre Erlebnisse in Nairobi

„Ich bin schon viel gereist, habe auf Kreuzfahrtschiffen Länder und Kontinente „umfahren“, aber, was ich auf dieser Exkursion erlebt habe, ist unbeschreiblich ...

Wir waren insgesamt acht Senior-Studierende. Einige von uns haben sich in zwei Semestern an der Universität Trier unter Leitung von Johannes Michael Nebe, Afrika-Kenner, ganz intensiv auf diese Exkursion vorbereitet. Von Michael Nebes Leidenschaft für Afrika habe ich schon viel gehört, auch von seinen zahlreichen Projekten, die er mit deutschen und kenianischen Studenten in den Slums von Nairobi seit vielen Jahren durchgeführt hat! Da lese ist im Studienführer der Universität von dieser Exkursion und werde neugierig, melde mich an. Das war im April 2018.

Am 9. September 2018 geht die Reise los. Mit großem Gepäck, teils voller Geschenke für die Kinder in den Slums. Es ist alles bestens organisiert. Mittags am 10. September 2018 treffen wir im YMCA in Nairobi einige der „Schützlinge“, kenianische Studenten, die von unserem Verein „Bildung fördert Entwicklung“ gefördert werden, deren Vorsitzender und Initiator, Johannes Michael Nebe ist. Das alleine zu erleben, wie er von diesen jungen Menschen väterlich in die Arme genommen wird, ist schon sehr beeindruckend. Vier dieser jungen Männer, Amos, Elias, Adrian und Kanye begleiten uns auch die nächsten vier Tage im Slum von Mathare, um uns verschiedene Projekte zu zeigen.

Und dann tauchen wir in eine Welt, die für mich unfassbar ist. Es fällt mir schwer, dies zu beschreiben. Ich sehe Kinder, die mich mit großen Augen verwundert ansehen. Ich lächle ihnen zu und sie lächeln zurück, bleiben stehen, wollen mich anfassen, ergreifen meine Hand und sie strahlen vor Freude. Sie wollen nichts von mir, alleine der körperliche Kontakt macht sie glücklich. Ist das nicht wunderbar? Aber auch die Älteren, die Erwachsenen, ich lächle sie zaghaft an, sage hallo und sie lächeln und grüßen freudig zurück. Trotz ihrer Not, ihrer Sorgen sind sie so liebenswert. Vor mir das kleine Mädchen im reizenden Rüschenkleidchen sieht mich an, hebt ihr Röckchen hoch, zieht das Höschen runter, bückt sich – sie muss Pippi. Eine Toilette gibt es in den Hütten im Slum nicht! Ich lerne zum ersten Mal den Begriff „flying toilets“ kennen. Kinder in ordentlicher Schuluniform laufen vorbei. Frauen mit aufrechtem Gang, bunt gekleidet, lebensfroh – so scheint‘s. Woher nehmen die Menschen ihren Lebensmut, ihre Freude, ihre Kraft? Umgeben von Müllbergen leben sie in erbärmlichen nur 3 mal 3 Meter „großen“ Hütten. Auf einer Matratze schlafen vier, sechs und mehr Kinder und Erwachsene. Wer hilft ihnen in ihrer Not? Wie sieht die Schulbildung aus? Wer gibt diesen Kindern eine Zukunft? Wie ist überhaupt ein Leben hier möglich? Für mich unvorstellbar! Wissen die Menschen wie es draußen, außerhalb des Slums, aussieht?

Die verschiedenen aktiven Jugendinitiativen, die wir besuchen, beeindrucken von der Vielfalt der Aktivitäten, um den Slum ein wenig lebenswerter zu machen. Wir lernen den charismatischen Kenianer John Wesonga kennen. Er holt die drogenabhängigen Kinder und Jugendlichen aus den Slums zu sich, in seine Einrichtung, um sie von der Sucht zu befreien, damit sie wieder ins normale Leben zurückkehren können. Zu 70 Prozent, wie wir hören, ist die Rehabilitation erfolgreich, woran sich dann eine Berufsausbildung als Elektriker, Tapezierer, Tischler, Mechaniker etc. anschließt. So gibt er Jugendlichen eine Chance, ein selbstbestimmtes und verantwortliches Leben zu führen.

Da wir in unserer Gruppe drei Ärzte, eine Krankenschwester und eine Hebamme hatten, war der Besuch bei den „German Doctors“ in Mathare, die seit 1997 dort tätig sind und Kinder bis zu fünf Jahren kostenlos behandeln und die älteren Kinder und Erwachsenen gegen eine ganz geringe Gebühr. Die große Fürsorge der deutschen Ärzte hat sich weit über den Slum ausgebreitet, so dass viele von weit außerhalb auch deren Rat suchen. Täglich müssen die vier Ärzte, die wir dort sprechen konnten, mehr als 300 Patienten versorgen. Erstaunlich ist, dass alle, auch wenn sie stundenlang warten müssen, geduldig ausharren. Die „German Doctors“ sind eine äußerst anerkannte Gesundheitseinrichtung in ihrem Baraka-Hospital.

Hinter all den Initiativen, die wir besuchen, stehen Privatleute, die mit Hilfe der Kirche und anderer humanitärer Organisationen zu helfen versuchen. Erwähnenswert ist hier eine von italienischen Priestern vor Jahren gegründete Schule mit einer erstaunlich reichhaltigen Bibliothek, um Kinder an das Lesen heranzuführen. Weiterhin sind wir sehr betroffen, eine Grundschule (Klassen 1 bis 8) in kaum vorstellbar engen Verhältnissen zu besuchen, ein dunkler Raum von vielleicht 25 Quadratmetern mit mehr als 40 Kindern, ohne Licht, keine Fenster, nur die offene Tür bringt ein wenig Licht hinein. Ein Unterricht nach deutschem Standard gibt es überhaupt nicht. Nicht einmal eine Wandtafel ist vorhanden, geschweige denn, dass die Lehrer eine gute Universitätsausbildung bekommen haben.

Der kenianische Staat kümmert sich so gut wie überhaupt nicht um das Wohlergeben der Bevölkerung in den Slums. So ist man also auf sich alleine gestellt und tut, was man kann, um zumindest den Schülern etwas Bildung zu vermitteln.

Die Kindersterblichkeit ist im Slum sehr hoch und die Erwachsenen werden meistens nicht älter als 50 Jahre.

Ich bin noch sehr bewegt von dem, was ich dort erlebt habe. Das hat mich ermutigt, tatkräftig die Arbeit des Vereins “Bildung fördert Entwicklung” zu unterstützen, dem Vorsitzenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und im Vorstand aktiv mitzuarbeiten.“