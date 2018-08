Gala vor romantischer Kulisse

Sekt- und Weingüter der Region präsentieren am Wochenende ihre Produkte.

(red) Gastronom Eric Naunheim ist fest davon überzeugt, dass sich die Neuauflage der Sekt-Gala zu einem festen Event im Trierer Veranstaltungskalender etablieren wird. Von Freitag, 10., bis Montag, 13. August, präsentieren bekannte Sekt- und Weingüter aus der Region ihre Spitzenprodukte. Um die kulinarischen Gaumenfreuden bemühen sich die Gourmetköche Peter Schmalen von der Schlemmereule und Wolfgang Becker vom Weinhaus Becker.

Die viertägige Veranstaltung findet auf der dem Palastgarten zugewandten Seite des Kurfürstlichen Palais statt. Das Ambiente wird mit bis zu elf edlen, fünf mal fünf Meter großen weißen Pagodenzelten untermalt. Im Einklang mit den dargebotenen edlen Tropfen kredenzt die Privatbrauerei Kraft Bräu des Blesius Garten ein eigens für die Gala hergestelltes Craft-Bier.

Für die Sparkassen-Sektgala wurde gemeinsam mit dem Trierer Cartoonisten Johannes Kolz ein markantes Sektglas-Design entwickelt. Die Gäste können sich mit einer jährlich neuen Edition eine eigene Sektgläsersammlung zusammenstellen. Wer für Sammlerstücke keinen Platz mehr hat, kann für die Nestwärme Trier etwas Gutes tun – für jedes zurückgegebene Glas spendet Eric Naunheim einen Betrag von 1,50 Euro und wird die gesamte Spende noch aufrunden.

Eröffnet wird die Sekt Gala am Freitag, 10. August, um 17 Uhr durch den Oberbürgermeister der Stadt Trier und Schirmherren Wolfram Leibe. Es spielen Achim Weinzen & Friends. Auf die Gäste wartet am Samstag bereits ab 16 Uhr und am Familiensonntag ab 15 Uhr ein Musikprogramm von Künstlern und Interpreten der Region sowie am Sonntag ab 15 Uhr ein buntes Familienprogramm.