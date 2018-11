später lesen Musik Gedenkkonzert: Musikalischer Abschied von Vera Ilieva Teilen

(red/rm.) Die städtische Karl-Berg-Musikschule Trier ehrt die bekannte Sängerin und Musikpädagogin Vera Ilieva, die am 25. Oktober im Alter von 66 Jahren gestorben ist, mit einem Gedenkkonzert. Es findet am Sonntag, 2. Dezember, 16 Uhr, im Vortragsraum 5 des Bildungs- und Medienzentrums am Domfreihof statt.Vera Ilieva, geboren 1952 in Sofia/Bulgarien, hat viele Jahre lang an der städtischen Musikschule als Dozentin gearbeitet und Generationen von Schülerinnen und Schülern die Liebe zur Musik vermittelt und musikalische Fähigkeiten für das Leben und den beruflichen Werdegang mitgegeben.