Geld für Kindergarten, Sportclub & Co. in Euren

Der Ortsbeirat Euren hat sich auf die Verteilung des Ortsbeiratsbudgets in den Jahren 2019/20 geeinigt.

Die 19 367 Euro werden 2019 wie folgt verteilt (Summen ab 1000 Euro): 5000 Euro gehen an das Bürgerhaus Euren für Brandschutzmaßnahmen, 2000 Euro in die Grundschule Johann Herrmann. Mit 1500 Euro wird eine Puppenecke im Kindergarten St. Helena gefördert. Weitere 1500 Euro gehen in die Erneuerung des Eingangsbereiches des Kindergartens Montessori, das Jugendzentrum bekommt 1500 Euro für seine Multimediaausstattung & Co. 1000 Euro fließen in die Miete des Willkommenscafés Druckwerk. Der TuS Euren bekommt 1000 Euro Zuschuss, um eine Klimaanlage im Vereinshaus zu finanzieren. Mit 1000 Euro wird die Eurener Kirmes gefördert.

Im Jahr 2020 wird das Budget von 19.367 Euro wie folgt vergeben:5000 Euro gehen an das Bürgerhaus für die Anschaffung von Kühlmöglichkeiten und für neue Möbel. Die Grundschule Johann Herrmann bekommt 2000 Euro. 1500 Euro gehen an den Kindergarten St. Helena, um einen Kreativraum einzurichten, 1500 Euro an das Jugendzentrum. Das Willkommenscafé erhält 1000 Euro. Die gleiche Summe geht an die Eurener Kirmes.