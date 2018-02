später lesen Freizeit Gemeinnützige Vereine dürfen sich beim Trierer Altstadtfest präsentieren FOTO: Friedemann Vetter / TV FOTO: Friedemann Vetter / TV Teilen

Das Altstadtfest gehört zu den traditionellen Sommer-Veranstaltungen in Trier – die Trierer Innenstadt wird an drei Tagen zur Partymeile, in diesem Jahr vom 22. bis 24. Juni. Die Veranstaltung entwickelt sich jedes Jahr weiter. So bekommen 2018 erstmals gemeinnützige Vereine und Organisationen die Chance, sich selbst und ihre Projekte auf dem Altstadtfest zu präsentieren. red