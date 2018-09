später lesen Diskussion Gesprächsrunde: Wozu noch an die Nazizeit erinnern? Teilen

Einige Aktive gründeten am 4. Oktober 1988 den Arbeitskreis „Trier im Nationalsozialismus“ in der Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF). Dieses Jubiläum wird mit einer entsprechenden Gesprächs- und Diskussionsrunde am Donnerstag, 4. Oktober, um 19 Uhr in der Volkshochschule, Raum 5 am Domfreihof, gewürdigt.