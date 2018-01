Kantor Martin Bambauer lädt zu Evensongs mit wechselnden Chören in der Konstantin-Basilika ein.

Aufgrund des sehr guten Zuspruchs wird die im Jahr des Reformationsjubiläums begonnene Reihe der Evensongs – gesungene Abendgottesdienste – in der Konstantin-Basilika fortgesetzt.

Der erste Evensong im neuen Jahr findet am Freitag, 26. Januar, 19 Uhr in der Konstantin-Basilika statt. Ein Evensong-Projektchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor (KMD) Martin Bambauer sowie mit Ulrich Krupp an der Eule-Orgel gestalten das liturgische Abendlob musikalisch, Liturg ist Pfarrer Reinhard Müller.

Bis einschließlich Oktober 2018 finden regelmäßig am letzten Freitag im Monat (außer am Karfreitag, 30. März, sowie in den Sommermonaten Juni und Juli) Evensongs statt, jeweils gestaltet unter der Mitwirkung namhafter Chöre der Stadt und der Region Trier sowie den Liturginnen und Liturgen der Evangelischen Kirchengemeinde Trier.

Der Evensong ist ein liturgisches und musikalisches Juwel in der Liturgie der Anglikanischen Kirche. Seit dem 31. Oktober 2016 findet diese Andachtsform aus England, in der sich Chormusik und Wort in ökumenischer Weite ergänzen, in der Evangelischen Kirche zum Erlöser regelmäßig statt.

Die Evensong-Termine des Jahres 2018 in der Übersicht:

26. Januar: Evensong-Projektchor (Leitung: KMD Martin Bambauer)/Ulrich Krupp - Orgel/Pfarrer. Reinhard Müller

23. Februar: Caspar-Olevian-Chor (Leitung: KMD Martin Bambauer)/Klauspeter Bungert – Orgel/Pfarrer Thomas Luxa

27. April: Chor: noch offen/KMD Martin Bambauer – Orgel/Prädikant (Laienprediger) Martin Schulte

25. Mai: Trierer Bachchor (Leitung: KMD Martin Bambauer)/Klauspeter Bungert – Orgel/Pfarrer. Reinhard Müller

31. August: Friedrich-Spee-Chor (Leitung: Jan Wilke)/KMD Martin Bambauer – Orgel/Liturg: noch offen

28. September: Cantores Trevirenses (Leitung: Matthias Balzer)/KMD Martin Bambauer – Orgel/Liturg:noch offen.

26. Oktober: Cappella vocale (Leitung: Dekanatskantor Burkhard Pütz)/KMD Martin Bambauer - Orgel/Liturg: noch offen.

30. November: Trierer Domchor (Leitung: Domkapellmeister Thomas Kiefer)/KMD Martin Bambauer - Orgel/Liturg: noch offen.