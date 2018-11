Der Globus-Markt legt seine Pläne für Trier offiziell auf den Tisch

Ein neuer Globus-Markt in der Niederkircher Straße im Stadtteil Euren ist eine Bereicherung für die Stadt Trier – zu diesem Schluss kommt das Gutachten, das die Cima Beratung und Management GmbH im Auftrag des Globus-Konzerns erstellt hat. Das Fazit des Papiers: Ein Globus-Markt im Industriegebiet Euren am Stadtrand Triers ergänze den bereits vorhandenen Einzelhandel und binde mehr Kaufkraft, vor allem aus Luxemburg. Gefahren für die etablierten Innenstadthändler seien nicht zu erwarten.

Die Präsentation des Cima-Gutachtens am Montagabend in der Europäischen Rechtsakademie birgt keine Überraschungen für die geladenen Gäste aus Wirtschaft und Politik. Niemand hat damit gerechnet, dass ein von Globus in Auftrag gegebenes und bezahltes Gutachten den Plan eines neuen Marktes kritisiert und ablehnt. Der saarländische Konzern will für 40 Millionen Euro einen Markt mit einem Schwerpunkt auf Lebensmittel bauen. Die Verkaufsfläche soll 10 000 Quadratmeter umfassen (der TV berichtete).

„Wir wollen in Trier einen Markt bauen, der speziell auf die Lage und Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten ist“, sagt Stefan Ewerling, Leiter Expansion und Standortplanung bei Globus. „Es wird in diesem Markt nicht viel Konfektion geben.“ Das sogenannte Nonfood-Sortiment mit Angeboten außerhalb des Lebensmittelbereichs solle 3500 Quadratmeter Fläche umfassen. „Wir planen einen Markt wie in Koblenz“, betont Ewerling. Dort hat der Konzern 2014 einen neuen Markt eröffnet, ebenfalls in Stadtrandlage.

„Der Fokus unseres Angebots liegt auf frischen Lebensmitteln und eigener Herstellung“, sagt Andreas Bohlen, Regionalleiter Standortplanung bei Globus. „Wir wollen auch gerade die Luxemburger Kunden für uns begeistern.“

FOTO: Friedemann Vetter

FOTO: Friedemann Vetter

Ewerling und Bohlen sind sich bewusst, dass sie Überzeugungsarbeit leisten und sich vielen Gegen­argumenten stellen müssen. In Politik und Wirtschaft haben sich einige Institutionen bereits gegen einen neuen Globus-Markt positioniert, darunter die Kammern, der Einzelhandelsverband und die City-Initiative.

,,Es geht noch gar nicht um die Frage, ob der Markt kommen soll oder nicht“, sagt Ewerling. „Wir werben momentan um Zustimmung, in ein Prüfungsverfahren einzutreten.“ Damit meint der Globus-Manager ein sogenanntes Ziel­abweichungsverfahren, das notwendig ist, um den neuen Markt zu bauen.

Ob es ein solches Verfahren geben wird, entscheidet der Stadtrat. Ewerling: „Wenn der Rat diesem Verfahren zustimmt und alles optimal läuft, könnten wir frühestens 2021 mit einem neuen Markt in Trier rechnen.“