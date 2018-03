KATHOLISCHE. GOTTESDIENSTE red

Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe in der Krypta, 9 Uhr hl. Messe, 16 - 17 Uhr Beichtgelegenheit. So 7 Uhr hl. Messe in der Krypta, 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob, 18 Uhr Vesper.

Liebfrauen : Sa 17 Uhr. So 11.30 Uhr.

St. Gangolf: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius : So 11.15 Uhr mit dem Kirchenchor St. Antonius - St. Paulus, 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius : So 10 Uhr.

St. Josefstift: So 7.30 Uhr.

Welschnonnenkirche: Sa 18 Uhr der Marianischen Bügersodalität Trier. So 15 Uhr in englischer Sprache.

Brüderkrankenhaus Klosterkirche: So 9.30 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Paulin: So 11 Uhr mit Kinderkirche, 18 Uhr Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr.

Vincentinum: So 8 Uhr.

Mutterhauskirche St. Josef: So 9.30 Uhr Konventamt. Klinikkapelle: Sa 19 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Matthias : Sa 15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 8 Uhr Eucharistie, 10 Uhr Konventamt, 11.30 Uhr Eucharistie mit eigenem Wortgottesdienst für Kinder (Krypta), 18 Uhr Vesper, 19 Uhr Eucharistie.

St. Valerius : Sa 18.30 Uhr.

Herzu Jesu: Sa 17 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr mit der Chorgemeinschaft, Adrian Caspari (Orgel), Burkhard Pütz (Leitung).

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr mit Bibelerlebnis für Kinder.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Martin: So 9.30 Uhr.

St. Ambrosius: Sa 17 Uhr mit dem Kirchenchor.

St. Bonifatius: So 11 Uhr.

St. Simeon: Sa 19.15 Uhr. So 10 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr. So 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Simon und Juda (Alte Kirche): So 9.30 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Jakobus: Sa 17.30 Uhr.

St. Marien und St. Martin, Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: So 11 Uhr.

Kapelle des Krankenhauses Trier-Eh­rang : Sa 16 Uhr.

Kapelle St. Matthias, Ruwerer Str. 25b: So 9.30 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

Helenenhauskapelle, Windmühlenstraße: Sa 8 Uhr und So 9 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Evangelische Kirchengemeinde Trier-Stadt: Sa 10 Uhr Kinderkirche im Caspar-Olevian-Saal. So 9.30 Uhr Ehrenamtsgottesdienst mit Abendmahl in der Basilika.

Evangelische Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr mit Kindergottesdienst.

Evangelische Kirchengemeinde Ehrang : So 9 Uhr in Hetzerath, 10 Uhr in Ehrang, 10 Uhr in Gusterath, 10.15 Uhr in Schweich, 11.15 Uhr in Grünhaus.

Evangelische Freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten) Diedenhofener Str. 1: So 10.30 Uhr.

Freie evangelische Gemeinde, Johannisstr. 1: So 10.30 Uhr.

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Adventgemeinde Trier: Sa 9.30 Uhr.

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 9.30 Uhr in Hermeskeil, Schulstraße 108a, Bitburg, Königsberger Str. 1, Konz, Römerstr. 208, 9.45 Uhr im AWO-Altenheim, 16 Uhr in Trier, Bitburger Str. 28.

Gemeinde des lebendigen Gottes Trier/International Church of the Living God , Metternichstraße 28-30, Trier-Nord: So 10 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm (deutsch/englisch).

Zeugen Jehovas Trier: Sa 15 Uhr (albanisch), 17.30 Uhr (rumänisch). So 10 Uhr (deutsch), 13.30 Uhr (deutsch), 16 Uhr (russisch), Trier-Feyen, Auf der Grafschaft 26, Trier.

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE

Jugendhilfezentrum Don Bosco, Helenenberg: So 8 Uhr, 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr in St. Johann. So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr.

Maria-Heimsuchung, Konz-Hamm: So 10.45 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 19 Uhr in Irsch, 19 Uhr in Ockfen. So 9.30 Uhr in Ayl, 9.30 Uhr in Mannebach, 11 Uhr Familiengottesdienst in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn, 10 Uhr in Kirsch, 19 Uhr in Riol. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 und 18.30 Uhr in Schweich, 10.30 Uhr Kleinkindergottesdienst im Pfarrheim Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 17.15 Uhr in Farschweiler, 19 Uhr in Ruwer, 19 Uhr in Thomm. So 9 Uhr in Osburg, 9 Uhr in Schöndorf, 10.45 Uhr in Waldrach, 18 Uhr in Morscheid, 18 Uhr in Gutweiler.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Nittel. So 9 Uhr in Wasserliesch, 10.30 Uhr in Oberbillig.

Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil: Sa 16 Uhr in Hermeskeil, 19 Uhr in Züsch. So 9 Uhr in Bescheid, 9 Uhr in Rascheid, 10.45 Uhr in Hermeskeil, 15.30 Uhr mit dem MGV Neuhütten in Hermeskeil, 18 Uhr im Kloster Hermeskeil.

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Evangelische Kirchengemeinde Saarburg: So 10 Uhr.