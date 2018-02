Großeinsatz in Kasel beendet: Polizei findet Mann tot in Wohnung

Pressesprecher Uwe Konz von der Trierer Polizei bestätigte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf TV-Anfrage einen größeren Polizeieinsatz in Kasel. Dort befinde sich der Bewohner eines Hauses vermutlich in einer für ihn scheinbar aussichtslosen Situation. Spezialkräfte seien im Einsatz. „Es handelt sich um einen Hilfs- und Schutzeinsatz“, sagte Konz.

Etwa eine Stunde später twitterte die Polizei, der Hausbewohner sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Der Einsatz sei beendet, die Sperrung der Bahnhofstraße sei aufgehoben worden.