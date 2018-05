Relief-Kopie zu Ehren des Ausonius eingeweiht

Die Grundschule in Trier-Nord würdigt ihren Namensgeber.

Vier Jahre nach der Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der Ausonius-Grundschule hat Schulleiter Norbert Ruschel die Kinder, Eltern und das Kollegium der Schule nochmals eingeladen. Zusammen mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe und weiteren Gästen wurde eine Kopie des berühmten römischen Reliefs einer Schul-Szene auf dem Schulhof feierlich eingeweiht. Das Original stammt aus dem späten zweiten Jahrhundert nach Christus. Der Fund aus Neumagen-Dhron steht seit 1890 im Trierer Landesmuseum und ziert viele Lateinbücher weltweit. Bei der Eröffnungsfeier des Museumnoviomagi in Neumagen-Dhron entstand die Idee, als Andenken an den berühmten römischen Lehrer und Dichter der Mosella, Decimus Magnus Ausonius, eine Kopie des Reliefs an der gleichnamigen Grundschule aufzustellen. Somit kommt dem römischen Gelehrten, der in Trier sogar ein Jahr lang als Konsul unter dem Kaiser die höchste politische Macht im römischen Reich innehatte und 20 Jahre am Kaiserhof in Trier den Sohn des Kaisers Valentinian unterrichtete, mehr Aufmerksamkeit zu. Der Ausonius-Forscher Dr. Paul Dräger, Dr. Markus Reuter, Direktor des Landesmuseums, und Schulleiter Norbert Ruschel waren sich schnell einig und fanden im damaligen Oberbürgermeister der Stadt Trier, Klaus Jensen, einen wichtigen Unterstützer der Idee. Vier Jahre später war es nun so weit.