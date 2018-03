später lesen Freizeit Günstige Karten beim Seniorenbüro Teilen

(red) Der Theaterkreis des Seniorenbüros Trier bietet ab sofort ermäßigte Karten für das Schauspiel Dreigroschenoper – ausschließlich für die Vorstellung am Sonntag, 4. Februar, um 16 – Uhr an: Plätze der Preisgruppe 2 kosten im Seniorenbüro 16 Euro (statt 20 Euro). Plätze der Preisgruppe 4 kosten 10 Euro (Normalpreis). Der Verein verkauft die Karten nur bis eine Woche vor Aufführung und gibt die Restkarten wieder in den freien Verkauf an die Theaterkasse zurück.